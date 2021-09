Després que l’any passat no es dugués a terme la tradicional pujada de l’estelada des del passeig de Solsona fins al Castellvell a causa de les restriccions sanitàries de la covid-19, enguany sí que es podrà tornar a pujar de nou a peu aquest símbol del moviment independentista.

Solsona celebra avui la 31 edició de l’aplec independentista de Castellvell, en el marc de la diada de Catalunya. Enguany, recuperant una mica la normalitat, l’acte començarà a Solsona amb la pujada de l’estelada i un cop al Castellvell es durà a terme una xerrada on participaran Roger Serra i Josep Rosas, dos encausats de la comarca del Solsonès per les seves accions de protesta, que estaran acompanyats per l’advocat Lluís Matamala.