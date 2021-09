L’alcalde de Solsona, David Rodríguez, va participar ahir en els seus dos últims actes oficials com a batlle de la ciutat. Rodríguez no va fer cap acte de comiat com a tal, sinó que ho va fer en l’acte institucional de la Diada que va tenir lloc a Solsona ahir a les 9 del vespre.

«Em fa una especial il·lusió que aquests siguin els meus darrers actes públics com a alcalde de Solsona», va dir el batlle de Solsona a l’inici de l’homenatge a l’alcalde republicà (1938-1939) i diputat solsoní Francesc Viadiu. Precisament el batlle va apuntar que l’homenatge «es fa ara perquè em sabria greu deixar l’alcaldia sense fer aquest merescudíssim homenatge que representa el restabliment d’un deute històric de la ciutat amb Francesc Viadiu».

Però aquest va ser el penúltim acte oficial de Rodríguez com a alcalde de Solsona. Posteriorment, passades les 9 del vespre, la biblioteca Carles Morató va acollir l’acte institucional de la Diada. «Aquest és el meu darrer acte públic com a alcalde de Solsona, i em sento agraït que sigui aquest precisament, per la seva càrrega simbòlica que reivindica la llibertat del nostre poble», va apuntar Rodríguez. En aquest sentit, es va mostrar agraït perquè les institucions organitzadores de l’acte li donessin l’oportunitat de pronunciar el seu discurs en aquesta diada. De fet, el seu discurs va destacar l’organització del referèndum de l’1 d’octubre com un dels seus moments més destacats dels més d’onze anys que ha liderat el consistori solsoní.

Més enllà del formal comiat, el batlle va reflexionar sobre la situació actual del moviment independentista i va assegurar que la clau per aconseguir els objectius és «recuperar l’esperit d’aquell 1 d’octubre». Per Rodríguez, que ara assumirà un càrrec com a secretari d’Administracions Locals de la Generalitat de Catalunya, apunta que la independència ha de passar per «negociar i dialogar», del que va dir que «ha de ser la nostra bandera».

Tant l’acte d’homenatge a Viadiu com l’acte institucional de la Diada van quedar afectats per la pluja i van haver de ser traslladats a espais interiors. Tot i això, els dos actes van ser seguits per desenes de persones, especialment el que significava el darrer acte públic de l’alcalde, que va omplir de gom a gom la sala Homilies d’Organyà de la biblioteca solsonina.

Rodríguez abandonarà definitivament l’alcaldia en el ple de renúncia que es durà a terme aquest dimecres a les 9 del vespre i on s’anomenarà a Judit Gisbert com a nova alcaldessa de Solsona.