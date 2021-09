Una parella va arribar el primer cap de setmana de setembre al bloc número 134 de la carretera de Santpedor. Veïns de l'entorn van veure com un home i una dona treien maletes d'un cotxe amb la claríssima intenció d'instal·lar-s'hi, i des del cap de setmana es pregunten si eren el bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, i la seva parella, la psicòloga i escriptora de novel·les eròtiques, la surienca Sílvia Caballol. Fa dies que s'especula que han trobat un pis a la capital del Bages, i periodistes de premsa rosa de Telecinco situen el prelat en aquest habitatge, tot i que els veïns no els han vist més i, per tant, no poden confirmar que es tracti de la parella que està generant tanta expectació entre els feligresos de Solsona, en les converses de carrer i a la premsa de tot el país. A ella, però, la cadena la va gravar la nit de divendres pels carrers del barri mentre anava a buscar el cotxe.

Cap dels veïns consultats els ha vist pel carrer, tot i que saben que hi viuen nous inquilins, després d'un mes que els darrers llogaters marxessin, perquè pel matí veuen les persianes aixecades i la tarda abaixades. Una parella que viu en un altre pis del mateix bloc també afirma que des de fa dies escolta algun soroll, en cap cas molest, i per aquest motiu saben que en l'habitatge s'hi ha instal·lat algú. És el bisbe? No ho saben. En tot cas és algú que no es deixa veure i els residents a la zona mai no s'havien imaginat que fos el prelat que ha deixat la mitra per l'idil·li.

El pis, l'inquilí del qual aquest diumenge no responia el timbre, és ben bé al costat de la petita església de Sant Pere Apòstol, però els que viuen al barri no els consta que en els darrers dies Novell hagi anat a la missa de la parròquia. En tot cas, algunes veïnes, encuriosides per si realment hi resideix l'encara il·lustre, li han comentat avui al mossèn quan sortia de l'eucaristia si havia escoltat les novetats del barri, i el religiós, tot fent-se el despistat, ha contestat que no en fessin cas. Tot i la proximitat amb el temple de la carretera de Santpedor, l'habitatge és d'un propietari que, segons expliquen residents a la zona, actualment no viu a Manresa. Avui les persianes estaven totalment abaixades. A les 6 de la tarda un colom, sense l'aparença d'ocell espí, s’ha acomodat a la barana del balcó: era l'únic senyal de vida a la tercera planta de l'edifici.

En les tertúlies que mantenien, als bancs de la vorera del davant del bloc, alguns residents del barri de tota la vida, i que saben com són els pisos de l'immoble, explicaven que els habitatges són molt petits i tenen dues habitacions, un menjador, una cuina i un bany. Segons les seves indicacions, per la seva ubicació, durant els mesos de bon temps hi fa molta calor i especulaven que aquest pot ser el motiu pel qual els llogaters no hi viuen llargues temporades. Tot i que Novell, en el cas que sigui l'inquilí misteriós, no es deixa veure, darrere les cortines dels edificis de la zona s'hi veu algun ull escrutador per confirmar si, efectivament, el bisbe emèrit és el nou veí. Fins i tot avui a la tarda alguns vianants miraven encuriosits el bloc després que aparegués per la televisió.

Aquest vespre, en el programa de Telecinco Viva la vida, s’han pogut veure unes imatges en què un periodista de l’espai televisiu segueix Caballol fins al portal de l'edifici on se sospita que hi viu Novell. En el vídeo es veu com, amb el micròfon a la mà, aborda Caballol després que la surienca sortís del pis de la carretera de Santpedor. Caballol va preferir no respondre les preguntes que li formulaven, així que van entrar al seu cotxe i va marxar. Sense declaracions.