El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, ha assegurat avui en una entrevista a Ràdio Estel que la renúncia del bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, "va ser una sorpresa per a tothom, per a mi el primer, per a la seva família, per a tota l'Església" i ha dit no saber "el que hi ha al darrere". Omella ha apel·lat a respectar el drets a la intimitat de Xavier Novell, que, segons alguns mitjans, ha renunciat al bisbat perquè s'ha enamorat d'una dona.

El també arquebisbe de Barcelona ha criticat avui que en ràdios i televisions hi hagi programes "molt poc respectuosos amb la intimitat de les persones", i ha tornat a reclamar "respecte" per al bisbe Novell, que va renunciar al càrrec per motiu personals.

Omella ha retret que s'hagi especulat sobre els motius de la seva renúncia sense que l'afectat hagi explicat els seus motius i ha dit: "hi ha programes que es basen en la morbositat, però que desgraciadament són els que tenen més audiència, quan haurien de ser els que es basen en la formació i la informació recta i objectiva".

"Amb paciència però amb confiança hem de respectar la persona, ja ho explicarà quan sigui el seu moment", ha dit Omella, sorprès per la renúncia de Novell.

Així, ha fet una crida a "tenir confiança i respectar la persona; ell sap per què ha renunciat i ens ho dirà quan sigui el moment, el ritme de les persones no és igual per a tothom i cal respectar-lo".