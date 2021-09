Els positius del Solsonès s’han reduït a pràcticament una quarta part dels casos detectats i passen dels 22 als 6 positius en una setmana, una xifra que, malgrat la prudència necessària, ens situa en un inici de curs en una situació epidemiològica que convida al moderat optimisme. Aquests positius han estat detectats a través 111 proves PCR (6) mentre que en els 12 TAR portats a terme no se n’ha detectat cap cas.

El risc de rebrot al Solsonès es situa als 118,57, cinc-cents punts per sota la setmana passada, mentre que a Solsona, el risc s’ensorra dins els 176,89 punts, quasi set-cents punts per sota. La taxa de també reproducció a la capital comarcal també es redueix fins a 0,62.

Els responsables del Centre Sanitari fan una crida a la població per tal que es vacuni i, aquelles que ja ho han fet, completin la pauta de vacunació, per tal de combatre l’epidèmia “la ciència ens està ajudant a combatre el coronavirus; ho hem d’aprofitar pel nostre bé i per les persones del nostre entorn”. Les autoritats locals i comarcals fan una crida a la responsabilitat davant de l’inici del curs escolar “ara no és moment de baixar la guàrdia, ens hi juguem molt” han coincidit en assenyalar.