Ahir es van complir tres setmanes justes des que el Vaticà va publicar l’anunci de que el Papa Francesc havia acceptat la renúncia de Xavier Novell com a bisbe de Solsona, renúncia que havia demanat «per raons personals». Són tres setmanes de silenci per part de les institucions eclesiàstiques i també per part del mateix Novell.

Segons va explicar ahir TV3, fonts eclesiàstiques afirmen que va ser el mateix Vaticà i, per tant, el Papa Francesc qui, a través del president de la Conferència Episcopal Espanyola i arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, hauria imposat el silenci a Xavier Novell. Ahir es van poder veure les primeres imatges del bisbe emèrit a Manresa, entrant i sortint del bloc de pisos de la carretera de Santpedor on residiria amb la seva parella, l’escriptora i psicòloga surienca, Sílvia Caballol. Precisament aquesta relació és la hipòtesi que té més força com a motiu de la renúncia.

Segons va apuntar també TV3, alguns sacerdots no entenen perquè Novell acata l’ordre del Vaticà si el que realment vol és marxar, però Novell encara es deu a l’Església ja que conserva el títol i els privilegis de bisbe emèrit.

Regió7 va acudir al bloc de pisos de la carretera de Santpedor en busca del bisbe emèrit de Solsona per demanar-li sobre la seva situació actual, però ningú va respondre al timbre. Tant al matí com a la tarda, les persianes del tercer pis van estar pujades, a diferència del dia anterior, però les cortines estaven passades sense donar cap pista de si hi havia algun tipus d’activitat a l’interior. I així va romandre fins passades les vuit de la tarda, quan Novell va ser vist tornant a entrar al bloc de pisos i es va encendre el llum de l’interior del domicili.

Els veïns i els establiments de la zona han viscut amb sorpresa la presència de Novell al barri. Alguns dels veïns consultats per Regió7 van assegurar ahir al migdia que no l’havien vist cap dia i que se n’havien assabentat a través dels mitjans. Altres, però, si que deien haver-lo vist. Una d’aquestes persones és una treballadora del supermercat situat just davant del bloc de pisos, que afirma que Novell havia anat a comprar en algunes ocasions durant aquest estiu, fins i tot abans de l’anunci de la seva renúncia.

Omella afirma no saber el motiu de la renúncia de Novell

El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, va assegurar ahir en una entrevista a Ràdio Estel que la renúncia del bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, «va ser una sorpresa per a tothom, per a mi el primer, per a la seva família, per a tota l’Església» i va dir no saber «el que hi ha al darrere». Omella va apel·lar a respectar el dret a la intimitat de Xavier Novell, que hauria renunciat al bisbat de Solsona perquè s’ha enamorat d’una escriptora surienca.

El també arquebisbe de Barcelona va criticar ahir que en ràdios i televisions hi hagi programes «molt poc respectuosos amb la intimitat de les persones», i va tornar a reclamar «respecte» per al bisbe Novell, que va renunciar al càrrec per motiu personals.