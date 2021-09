Avui a les nou del vespre es celebrarà el ple extraordinari de l’Ajuntament de Solsona de presa de raó de la renúncia al càrrec d’alcalde de David Rodríguez. Aquest és el pas previ a la convocatòria de la sessió d’investidura de Judit Gisbert com a primera alcaldessa de la ciutat, dissabte a les dotze del migdia.

El ple d’avui començarà amb l’exposició de motius de la renúncia de Rodríguez, que va presentar per escrit el passat dia 6 i que va anunciar el 8 de juny arran del seu nomenament, per part del Govern de la Generalitat, com a secretari de Governs Locals i Relacions amb l’Aran. A continuació, intervindran els portaveus dels grups municipals de l’oposició i de l’executiu local i, per acabar, el fins ara batlle pronunciarà unes paraules de comiat.

Així, aquesta setmana es tancarà una etapa a l’alcaldia que va obrir-se el 23 de gener de 2010, quan el republicà David Rodríguez, fins aleshores regidor de Salut, Acció Social i Comunicació, es va fer càrrec de la vara arran del malaurat traspàs de l’alcalde Xavier Jounou. Les urnes revalidarien el nou batlle al capdavant del govern municipal el 2011, el 2015 i el 2019 amb la majoria absoluta dels vots.