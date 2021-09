L’ara bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, continua sense dir cap paraula després de l’anunci de la seva renúncia fa més de tres setmanes. Més enllà del seu silenci i les seves motivacions a l’hora de prendre la decisió, destaca el fet que Novell va abandonar la seva diòcesi sense dir res a pràcticament ningú, ni tan sols a membres de la seva cúria. Malgrat el seu inesperat adéu, el prelat hauria organitzat la seva marxa de la diòcesi abans de l’anunci de la seva renúncia i, els elements que va deixar-hi indiquen que no tindria la voluntat de tornar a exercir com a bisbe.

El degà de la catedral de Solsona, Lluís Grifell, explica a Regió7 que li va arribar un document firmat pel mateix Xavier Novell en el que hi deia que el prelat cedia dos bàculs i un quadre a la sagristia de la catedral, que és el lloc on els capellans es canvien abans i després de cada funció litúrgica i també on es guarden els diversos ornaments sagrats que poden ser utilitzats durant les cerimònies.

Amb la clara intenció d’abandonar la diòcesi, Novell hi va deixar el seu bàcul, el que li havia cedit el seu predecessor en el càrrec, el bisbe Jaume Traserra, i també un quadre que seria de la seva propietat. Grifell diu que el bàcul de Novell i el quadre ja estaven a la sagristia, però també va rebre el bàcul que Traserra hauria regalat a Novell, guardat en una maleta.

Per altra banda, l’arxiver del bisbat de Solsona, Ramon Viladés, explica que Novell va preparar tres o quatre capses de documents per donar-los a l’arxiu de la diòcesi. Entre aquests documents hi hauria, segons Viladés, el document oficial de la seva ordenació episcopal. Tot i això, l’arxiver assegura que encara no ha pogut identificar tots els documents. L’arxiver va rebre les capses un cop el Vaticà ja havia publicat l’anunci de la renúncia de Novell. Qui va entregar les capses a Viladés va ser el rector de Solsona, Lluís Ruiz, persona que convivia amb l’ara bisbe emèrit, segons explica Viladés.

Pel que fa a la mitra o a les casulles de Novell, el degà de la catedral, Lluís Grifell, diu no saber del cert si Novell ho ha deixat a la catedral, però creu que sí que ho ha fet.

Un bàcul poc ostentós

El bàcul acompanya bisbes i abats. Es tracta d’una vara que simbolitza la condició que tenen els bisbes de pastors espirituals del poble creient. En aquest sentit, solen ser semblants als bastons dels ramaders, acabats amb forma de ganxo. Tot i que aquestes característiques solen ser similars, molts d’ells solen tenir diverses ornamentacions per relacionar el bàcul amb algun lloc, alguna funció o algun simbolisme. Un exemple, segons explica Grifell, és el del bisbe Antoni Deig, el predecessor de Traserra a Solsona que, a l’haver estat també bisbe de Menorca, tenia un bàcul amb el ganxo semblant a un rem, fent referència a la costa.

En el cas del de Novell, no té cap ornamentació ostentosa i és un bàcul d’estètica senzilla i daurat. En el cas del bàcul de Traserra, fins ara en possessió de Novell, també era daurat però sí que tenia una ostentosa ornamentació a la part superior i diverses pedres brillants a la mateixa zona.