David Rodríguez va celebrar ahir el seu darrer ple municipal com a alcalde de Solsona. Rodríguez tanca així un cicle de gairebé 12 anys com a batlle de la capital del Solsonès i 14 treballant pel consistori de la ciutat per emprendre una nova etapa com a Secretari de Governs Locals i Relacions amb l’Aran de la Generalitat de Catalunya. En el seu discurs de comiat, el batlle va recordar com el seu predecessor en el càrrec, Xavier Jounou, ha marcat la seva manera de treballar com a alcalde de Solsona i els avenços que s’han pogut dur a terme a la ciutat durant la seva trajectòria.

En el seu discurs de comiat, Rodríguez va recordar la seva trajectòria al capdavant del consistori de Solsona, que va iniciar amb la defunció per malaltia del que era el seu alcalde i amic, Xavier Jounou. «Havia de substituir algú insubstituïble», va dir ahir Rodríguez. Del seu inici explica que es va convertir en un alcalde «relativament jove, ple de dubtes i pors, que intentava dissimular com podia, però també amb la ferma voluntat de superar les dificultats i treballar de valent per a no malmetre el llegat que m’havia estat confiat». A més, va apuntar que sentia que no podia allargar gaire més la seva estada a l’alcaldia i que tenia la necessitat de tancar el cicle i fer-ho bé.

El batlle també va tenir un record pel que va ser el seu company a l’ajuntament, Salvi Nofrarias, que va morir fa uns mesos a causa d’una malaltia. «En ell puc personificar moltes de les coses positives que m’ha aportat la meva experiència en la política municipal», va dir.

Pel que fa a l‘evolució de la ciutat, Rodríguez se’n sent molt orgullós. «Durant aquests quatre mandats hem pogut dotar Solsona de grans equipaments i, alhora, tenir cura d’aquella política de les petites coses», va dir orgullós el batlle, que va apuntar que «només cal rememorar la ciutat de fa quinze anys i constatar-ne la transformació d‘un munt d‘espais». Rodríguez també va destacar les tasques fetes en les polítiques socials i en la reactivació econòmica.

Rodríguez també va tenir un missatge per a l’oposició, a qui va agrair el tracte cordial durant aquests anys i també pels treballadors del consistori, començant pels seus companys de govern i esmentant, especialment, a les treballadores socials, tot i no ser empleades de l’Ajuntament.

Sobre la que serà la seva successora a l’alcaldia, Judit Gisbert, el batlle va assegurar que «és una persona de gran vàlua i us emplaço a fer-li la mateixa confiança que m’heu fet a mi». A més, va apuntar que «té les aptituds i l’actitud necessàries per a gestionar amb èxit els afers municipals».

Rodríguez a viure el ple amb molta emoció, sobretot en els moments en què va recordar als seus companys traspassats. Però també es va mostrar molt agraït a la seva família, ahir present a la sala. A la seva dona li va agrair el seu suport durant aquests anys, i li va assegurar que la compensaria de tantes absències. I als seus fills els hi va excusar que, quan eren més joves, sovint el trobessin absent.

«Espero haver sabut estar a l’altura del que de mi s’esperava», va dir Rodríguez, que va tancar el seu últim ple com a alcalde reproduint les últimes paraules de Jounou en la seva presa de possessió: «Visca Solsona, visca Catalunya, visca la llibertat i la concòrdia».

Gisbert serà alcaldessa dissabte

Judit Gisbert serà investida alcaldessa en el proper ple extraordinari del consistori solsoní, que es durà a terme aquest dissabte a les 12 del migdia. D’aquesta manera, l’actual regidora de Salut, Cultura i Educació es convertirà en la primera dona alcaldessa de la història de Solsona.