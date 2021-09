Els guardes rurals que han vigilat les zones de bany del Solsonès durant aquest estiu han interposat un total de 131 denúncies per incompliments de normatives. El servei de vigilància privat, promogut pel Consell Comarcal del Solsonès i els ajuntaments que tenen zones de bany, s’ha estrenat aquest any després que en l’estiu passat es dugués a terme una campanya únicament informativa.

El servei es va posar en marxa el 15 de juliol i va finalitzar aquest dimecres, dos mesos després. S’ha fet la vigilància a les zones del pantà de Sant Ponç, al de la Llosa del Cavall, a la Ribera Salada, al riu Aigua d’Ora i al riu Aigua de Valls. Durant aquest temps, s’han interposat 131 denúncies de diferents tipus. Les més importants, segons explica el gerent i cap de seguretat de l’empresa Vigilància Mediambiental Escurçó SLU, Joan Maria Olivella, han estat una denúncia per l’incompliment de la normativa anticovid per l’acumulació de persones sense respectar les mesures al pantà de la Llosa del Cavall (vegeu edició del 31 d’agost), i tres denúncies a persones que havien utilitzat cuines de gas per cuinar en zones forestals durant l’onada de calor.

Entre la resta de denúncies destaquen els d’estacionament de vehicles en zones no habilitades per fer-ho, acampades il·legals, abandonament de deixalles o pesca furtiva, entre altres. A més, un dels guardes va ser amenaçat de mort després de topar-se amb un cas de tràfic de drogues. Olivella es mostra satisfet de la feina feta i, sobretot, per les denúncies relacionades amb el foc. «Només per aquestes tres denúncies que van evitar el perill que es produís un foc per nosaltres ja val l’esforç tan econòmic com polític que han fet les institucions de la comarca, perquè si s’arriba a calar foc al Solsonès no ho para ningú», afirma Olivella.

En el dispositiu hi han participat cinc persones, dues informants i tres uniformades, i també cinc vehicles dels quals quatre eren logotipats. Pel que fa a les denúncies, Olivella explica que l’empresa s’encarrega de tramitar-les als ajuntaments o a altres autoritats com per exemple la Generalitat i que són ells qui les imposen,

«Nosaltres en fem una valoració positiva perquè hem complert les expectatives que teníem», explica el conseller comarcal de Turisme, Ferran Ginestà. En aquest sentit, destaca que s’ha fet el que s’ha pogut amb els recursos que hi ha disponibles. Tot i que el Consell ho valora de forma positiva, segons el conseller alguns ajuntaments no estan contents amb el servei ja que consideren que és insuficient. Tot i això, Ginesta apunta que s’ha fet tot el possible. El cost del servei es reparteix entre els ajuntaments implicats i el Consell Comarcal també s’encarrega d’una part del cost.

Sobre la necessitat del servei de vigilància, Ginestà apunta que «abans de la pandèmia teníem una afluència de gent que, en alguns indrets, ja començava a ser preocupant. Però amb la pandèmia se’ns ha omplert aquestes zones d’una forma espectacular», diu el conseller per justificar que s’hagi decidit prendre aquestes mesures per evitar els problemes derivats de la massificació. El conseller apunta també que la valoració del servei ha posat de manifest la necessitat d’invertir més a la zona en senyalització i adequació de zones per ordenar millor els espais.