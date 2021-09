La Sala Polivalent de Solsona acollirà demà una nova jornada exclusiva d’extracció de plasma sanguini organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST). Es tracta de la tercera jornada d’enguany i està inclosa en el marc del projecte del BST de cara a obtenir l’autosuficiència.

Per participar en la donació de plasma de demà és imprescindible reservar amb cita prèvia, ja que sense reserva no es podrà participar en la campanya.

La donació només de plasma o «plasmafèresi» consisteix a extreure sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador cel·lular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via per on se li havia extret en un principi.