Sant Llorenç de Morunys ja ha engegat el segon curs amb l’Institut Escola Vall de Lord, creat el curs passat després de la fusió entre l’escola i l’institut que hi havia al municipi. Tot i que les valoracions d’aquest model són positives, la seva arribada també ha portat alguna conseqüència negativa com és el fet que els estudiants que cursen estudis postobligatoris a Solsona ja no tinguin l’opció d’utilitzar el servei de bus escolar que connectava Sant Llorenç de Morunys amb la capital comarcal.

Abans de la creació de l’institut escola, la Generalitat finançava una línia de bus escolar que portava els estudiants de Sant Llorenç de Morunys fins a Solsona, sobretot els de 3r i 4t d’ESO que no podien cursar aquests estudis al seu poble així com la resta d’infants o joves que ho volguessin. Els joves que necessitaven anar fins a la capital comarcal per cursar algun ensenyament postobligatori només havien de pagar poc més d’1 euro al dia. L’any passat, tot i que l’institut escola ja estava en funcionament, com que encara no hi havia línia de 4t d’ESO a Sant Llorenç, el trajecte amb l’autobús finançat per la Generalitat es va mantenir.

Ara, però, a Sant Llorenç de Morunys ja s’hi pot fer tot l’ensenyament obligatori i això ha fet que la Generalitat hagi retirat el bus escolar que connectava amb Solsona. L’alternativa que tenen els joves de Sant Llorenç i dels altres pobles de la Vall de Lord que necessiten viatjar a Solsona per acudir als seus centres educatius, sigui per fer batxillerat o graus de formació professional, és una línia de bus disponible que coincideix en horaris amb el bus que hi havia anteriorment, però els preus són diferents. Tant el viatge d’anada com el de tornada costen 3,5 euros cada un, fent que els alumnes puguin arribar a pagar fins a 7 euros al dia.

L’alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, ha explicat a Regió7 que l’Ajuntament ja s’ha posat en contacte amb la Generalitat de Catalunya per tal de trobar una solució mitjançant l’aplicació d’algun descompte pels usuaris.