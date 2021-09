Aquesta setmana es comença a administrar la tercera dosi del vaccí contra la covid-19 a les persones grans de les residències de Solsona i Sant Llorenç de Morunys. La dosi addicional, tal com va anunciar la conselleria de Salut, de moment es posa únicament a les persones residents en geriàtrics, per la seva condició d’edat avançada, als i pacients immunodeprimits.

D’altra banda, el Centre Sanitari del Solsonès informa que a la comarca s’han administrat 6.257 dosis des del mes de març. Del total, 771 es van posar en les vacunacions sense cita a la Sala Polivalent de Solsona, mentre que la resta, 5.486 s’han injectat des de l’ens de salut de Solsona i el SubCAP de Sant Llorenç de Morunys. “Aquestes xifres posen de manifest no només l’important volum de feina assumit per infermeria, sinó també la ingent tasca logística i administrativa per quadrar dosis i citar la ciutadania”, expressa.

El Centre Sanitari i l’Ajuntament de Solsona recorden que aquelles persones que no hagin rebut el vaccí o que no tinguin la pauta completa, poden demanar hora a través de l’aplicació vacunacovid.catsalut.gencat.cat, on es pot cercar el CAP de referència.

La comarca detecta nou nous positius

La xifra de contagis de coronavirus al Solsonès ha experimentat un lleuger ascens la darrera setmana amb nou nous positius, tres més que en la setmana anterior. El Centre Sanitari els ha diagnosticat a través 131 proves PCR (7) i 18 TAR (2). El risc de rebrot al Solsonès ha crescut fins a situar-se en 195,21 punts i a Solsona l’índex s’ha disparat en més de cent punts fins als 287,47. També ha pujat la taxa de reproducció de l’epidèmia fins a 2,18.

En l’àmbit escolar, aquest dilluns s’ha comunicat el confinament dels alumnes de 3r d’ESO A de l’Institut Francesc Ribalta que encara no tenen immunitat. Aquells que estiguin vacunats amb pauta completa o hagin passat la COVID podran continuar assistint a les classes presencials.