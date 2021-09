Deu quilòmetres de camins i forts pendents i un desnivell positiu de 420 metres són les característiques de La Font Salada, l’ultra trail ideada pel col·lectiu solsoní Espedrers amb l’objectiu de recaptar fons i finançar el projecte educatiu i de desenvolupament local «L’Espedrera ha post dos ous», que es va engegar durant el passat Carnaval de Solsona.

Es tracta d’una circular matinal que tindrà lloc diumenge i partirà del Castellvell d’Olius. Els participants disposaran de dues hores i mitja per completar el recorregut, que també es pot per fer caminant sempre i quan no s’excedeixi el termini marcat.

A banda dels guanyadors, tots els inscrits optaran a una vintena de premis i sorteigs, que comprenen lots de productes, àpats gratuïts en diferents establiments solsonins, entrades i altres sorpreses. Les inscripcions tenen un preu de 12 euros abans de dissabte, i de 15 un cop comenci el cap de setmana.