El narrador oral i artista Carles Alcoy dirigeix demà a la plaça de Ramon Llumà l’activitat Tu rai, tu pots, atreveix-te per a infants de 6 a 12 anys. És un taller gratuït especialment adreçat als participants al concurs Bibliotrívial, organitzat per tercer any per la Biblioteca Carles Morató.

Carles Alcoy fomentarà la creativitat dels infants amb una proposta inspirada en el llibre El pescador d’ampolles, de Michelle Cuevas. La protagonitza un pescador que viu sol, amb l’única companyia d’un arbre, i que es dedica a obrir les ampolles que troba al mar i assegurar-se que els missatges que contenen arribin als seus destinataris.

Aquest taller s’acabarà amb el sorteig de premis del Bibliotrívial entre aquells nens i nenes de primària que hagin arribat a la final del concurs de la biblioteca.