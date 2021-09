Una comitiva formada per una trentena d’empresaris, botiguers, polítics i tècnics de l’anomenat territori SolCar, que aglutina el Solsonès i Cardona, ha conegut in situ diversos projectes que l’Agència CREAMA, a la Marina Alta (Alacant), desenvolupa en els àmbits de turisme sostenible, comerç, cooperació empresarial i formació professional als municipis de Pego, Calp i Pedreguer. Ha estat mitjançant unes jornades d’intercanvi d’experiències i desenvolupament local organitzades durant tres dies per l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) amb la col·laboració de CREAMA.

Durant l’intercanvi, s’ha parlat del paper de les UBIC i les administracions per reforçar el comerç local; s’ha presentat una campanya de promoció del comerç local que ha tingut força impacte, “El futur el compres ara”, i s’han visitat diversos comerços innovadors a Pego.

Així mateix, a Calp s’han conegut projectes de desenvolupament del territori vinculats a la formació professional, com per exemple la implementació d’un nou cicle formatiu de grau superior de navegació i pesca del litoral per donar resposta a les necessitats de relleu generacional del sector pesquer, afavorint així la generació d’activitat econòmica i la creació d’ocupació a la zona.

Promoció del producte local

Al municipi de Pedreguer, s’ha parlat de la importància de la participació de les empreses locals i la cooperació com a elements clau per al desenvolupament del territori. En aquest sentit, s’ha conegut el projecte “Xarxa agrícola”, vinculat al sector agroalimentari, a través del qual la cooperació entre els productors agrícoles de la Marina Alta i l’empresa de supermercats MasyMas han permès introduir i donar sortida al producte local. També el president executiu i fundador de l’empresa Rolser ha explicat la creació del polígon industrial de Pedreguer, que va néixer a instàncies del sector privat, i com l’empresa és una part activa en el desenvolupament del territori a través de les polítiques de recursos humans i de responsabilitat social corporativa. Com a cloenda de les jornades, la comitiva de l’àmbit Solsonès-Cardona ha visitat la cadena de supermercats MasyMas i l’empresa Rolser.