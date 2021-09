L'alcalde de Guixers, Jordi Selga, defineix com "una gran mentida" la promesa d'aplicar el resultat de la consulta de l'1 d'octubre que van fer els líders independentistes, entre els que es troba Carles Puigdemont, amb qui el batlle, que forma part del PDeCAT, titula l'escrit després que l'expresident de la Generalitat de Catalunya hagi estat detingut a Sardenya, Itàlia.

"Un cop constatat l'engany, em sento moralment incapacitat de fer-los la gara-gara", diu l'alcalde de Guixers, que reconeix que va creure cegament en Puigdemont, en els seus i en les seves paraules perquè "va fer-nos creure que l'u d'octubre anava de debó".

Tot i la crítica a Puigdemont i a la resta de líders independentistes, el batlle de Guixers apunta que "això no vol dir que no renegui d'un govern de l'estat espanyol opressor, violent i maquiavèlic i que lamenti i condemni la persecució político-judicial a la que es veuen sotmesos els polítics i el conjunt de la societat Catalana a favor del dret a decidir". En aquest sentit assegura que no pretén normalitzar res del que està passant, en referència a la detenció de Puigdemont, però es nega a que el segueixin enganyant tot recriminant que els líders polítics independentistes no expliquessin públicament el perquè de no aplicar el resultat del referèndum.

Per altra banda, Selga també es mostra crític amb la reacció de part de la població independentista després de la detenció de Puigdemont, que diu que "només ha estat un avís del que anirà venint". "Continuar fent el ridícul amb manifestacions, mocions, escrits i folklorisme en una mà i el lliri a l'altre, sabent que els nostres líders polítics no faran res, absolutament res que l'estat Espanyol no els autoritzi, no és la millor manera de lluitar per uns ideals i llibertat com a poble i l'únic que fem és debilitar-nos i enfortir l'adversari", afirma Selga en el seu escrit. El batlle també demana que l'unitat de l'independentisme es demostri amb fets i no amb "paraules buides".