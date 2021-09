Els empresaris del Solsonès van poder tornar a celebrar la seva festa, enguany marcada per les dificultats de l’empresariat per superar els esculls econòmics de la pandèmia de la covid-19 i amb la mirada fixada en el futur i en la recuperació de la normalitat.

El restaurant Can Puig de Clariana de Cardener va acollir enguany l’acte, on van assistir una seixantena de persones, el màxim possible seguint les restriccions sanitàries actuals. El moment més destacat de l’«Engegant la festa» va ser l’entrega dels reconeixements a les empreses de la comarca. Ca la Carme Gras va ser l’establiment comercial guardonat per la seva trajectòria. Es tracta d’un dels locals històrics de Solsona on s’hi pot trobar tot tipus de productes d’alimentació. Pel que fa a la restauració, l’Hostal de Pinós va rebre el reconeixement per la seva trajectòria, i és que, de fet, aquest restaurant és el que ha estat més anys en funcionament de tot Catalunya, des que va obrir l’any 1524 fins ara.

La cooperativa Klaab SCCL va ser reconeguda com a activitat empresarial emprenedora. Aquesta jove iniciativa va ser creada per quatre homes que venien de mons diferents però que tenien en comú la passió per la tecnologia. D’aquesta manera, van crear un espai de treball equipat amb màquines de fabricació digital que pot ser utilitzat per ells mateixos o per altres persones que necessitin fer ús d’aquesta tecnologia i aquests coneixements.

Finalment, Solsona Experience va rebre un reconeixement per la seva funció dinamitzadora. La cooperativa solsonina és el màxim exponent de les visites turístiques a Solsona i entorn i col·labora també en altres projectes de dinamització del territori.

En l’acte d’enguany hi van acudir per primera vegada representants del sector empresarial de Cardona. De fet, l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona és un dels organitzadors de l’esdeveniment. La seva presidenta, Glòria Domínguez, va destacar l’esforç que fan els empresaris per tenir la persiana oberta cada dia amb un somriure i amb ganes que tot vagi bé malgrat les dificultats de la pandèmia.