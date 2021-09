Des de fa uns quants dies a l’església del monestir de Sant Llorenç de Morunys no s’hi pot veure ni el retaule major ni el retaule dels Colls. Això és degut als treballs de restauració que s’estan fent amb les pintures murals del presbiteri, que es trobaven en molt mal estat, i que ja comencen a posar al descobert les imatges que s’hi van pintar segles enrere.

El procés de restauració, a càrrec de l’empresa de conservació de patrimoni 4restaura, es va engegar a final d’agost, i amb un mes de treball ja estan sortint a la llum les pintures barroques que el pas del temps i algunes deficiències estructurals havien deixat en molt mal estat.

Una part d’aquestes pintures murals, que es creu que són del segle XVIII, s’havien desprès de la paret o havien quedat enfosquides per filtracions d’aigua que provenien de la coberta, pel fum dels ciris o per la mateixa pols acumulada del pas dels anys. En tractar-se d’unes pintures situades en una zona molt visible i destacada de l’església, just a la part superior del presbiteri, ja feia anys que es tenia la intenció de fer-hi treballs de restauració, però no ha estat fins ara que s’ha pogut tirar endavant econòmicament.

Els treballs han tret a la llum la policromia original de les pintures barroques i han permès veure clarament algunes imatges, com alguns sants de tradició local o la Santíssima Trinitat, entre altres. El tècnic de patrimoni del bisbat de Solsona i director del Museu Diocesà i Comarcal, Carles Freixes, explica que tot apunta que les pintures barroques no estarien fetes a sobre de les romàniques del segle XI o XII que hi ha a l’església, sinó que es trobarien en espais diferents.

Freixes destaca la importància del conjunt del monestir de Sant Llorenç de Morunys des d’un punt de vista patrimonial i explica que aquesta actuació permetrà que la gent vegi la totalitat d’aquest conjunt de pintures tan importants i, a la vegada, consolidar aquestes parets que tenien patologies prèvies i així evitar despreniments de pintura o de qualsevol altre element.

Tot i això, apunta que encara quedaria pendent restaurar les pintures murals romàniques situades a l’absis i darrere del retaule.