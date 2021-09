Els Agents Rurals han denunciat els propietaris de quatre autocaravanes que van circular per un paratge natural on no està permès fer-ho, segons va informar aquest diumenge l'Ajuntament de Guixers. Aquesta infracció suposa una sanció de 300 euros.

En una piulada, el consistori lamenta que "al medi natural no tot s'hi val" i recorda que a la Vall de Lord hi ha zones habilitades per a l'estacionament i la pernoctació d'autocaravanes.