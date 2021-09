La xifra de nous positius al Solsonès ha assolit el seu nivell més baix des de l’esclat de la pandèmia amb la detecció d’un sol cas en una setmana. Va ser una de les 91 persones que van sotmetre’s a proves PCR durant aquest període. També es van fer 36 TAR, amb la totalitat de resultats negatius. Malgrat això, el risc de rebrot al Solsonès continua considerant-se alt, amb 162,94 punts, una dada que augmenta fins als 193,22 a la capital comarcal. Igualment, la taxa de reproducció, d’1,68 al Solsonès, evidencia que el virus continua expandint-se.

114 dosis a les residències

En aquest context, la setmana passada es van administrar 114 vacunes de la tercera dosi a les residències de la gent gran de la comarca. Quant al procés de vaccinació per al conjunt de la població, el 70,88 per cent de veïns de la comarca porten la primera dosi i el 68,93%, tenen la pauta completa. Si aquesta setmana es registra demanda de ciutadans que volen vaccinar-se, l’ens de salut organitzarà una nova vacunació la setmana vinent. El Centre Sanitari del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona valoren positivament l’evolució de la pandèmia, si bé demanen a la població que no relaxi les mesures, sobretot tenint en compte que el risc de rebrot encara es manté alt.