L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha fet una crida a través de les xarxes socials perquè noves famílies es traslladin al municipi de la Vall de Lord a viure-hi com a primera residència. El consistori vol que arribin famílies amb infants d’edat d’escola bressol perquè puguin anar a la llar d’infants municipal, que actualment es troba en situació deficitària tenint només sis infants.

«Al poble s’hi ha quedat gent jove i l’últim any hem crescut en població, però de moment no es reflexa amb l’arribada de nens a la llar d’infants», explica l’alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu. Tot i que les expectatives de cara al futur no són dolentes, el batlle explica que mentrestant mantenir aquesta situació és complicat econòmicament. «Està clar que el servei és molt deficitari. Suposa un cost d’uns 20 a 30.000 euros l’any», apunta Riu. Tot i que la situació econòmica de la llar d’infants Els Piteuets no és l’òptima, Riu assegura que el servei «es mantindrà sí o sí» i que abans que tancar-lo es deixarien de fer altres coses.

La necessitat de l’arribada de nous infants no és l’única que ha motivat la crida a noves famílies. Actualment hi ha empreses de la Vall de Lord que necessiten treballadors i tenen dificultats per trobar-ne, mentre que també hi ha negocis en traspàs. «Aquestes situacions fan que considerem que sigui un bon moment per establir gent de primera residència al territori», apunta l’alcalde piteu.

L’anunci es va engegar a través de les xarxes socials dissabte al matí, amb la col·laboració del compte de Twitter Repoblem, que penja ofertes de feina i d’habitatges de municipis rurals per lluitar contra el despoblament. Ahir al migdia el consistori ja havia rebut 60 correus demanant informació i ja ha començat a respondre a aquelles persones que consideren que poden ser potencials futurs veïns de Sant Llorenç de Morunys.

Francesc Riu destaca la qualitat de l’ensenyament, tant a la llar d’infants com a l’institut escola i l’oferta laboral com a alguns dels reclams per traslladar-se al municipi de la Vall de Lord.

L’habitatge és l’escull principal

«Tenim clar que tenim un problema amb els lloguers d’habitatges», reconeix l’alcalde. El municipi piteu, amb molts habitatges de segona residència o turístics, no té molta oferta de lloguer i els preus oscil·len entre els 400 i els 500 euros, com a mínim en la majoria de les ofertes dels principals webs de lloguer d’habitatges. Tot i això, el batlle explica que al poble sí que hi ha habitatges en venta i que està buscant solucions per ampliar els habitatges disponibles com per exemple la rehabilitació de dos edificis al nucli antic que són propietat del consistori.

Pel que fa als habitatges de lloguer privats, el consistori demana als propietaris que apostin per llogar els seus habitatges a persones que busquin una primera residència al poble.