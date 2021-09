El 8è Congrés Forestal Espanyol (8CFE) va ser presentat pel Comitè Organitzador a la seu del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL), en una jornada que va comptar amb la participació de totes les entitats que integren aquest comitè, entre les que es troba el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC), amb seu a Solsona, i que treballen per a la posada en marxa d'aquest congrés a Lleida de el 27 de juny a l'1 de juliol de 2022.

El president de la Societat Espanyola de Ciències Forestals (SECF), Felipe Bravo, va explicar en la seva intervenció davant els mitjans que, després de l'ajornament que va imposar la situació de pandèmia, hi ha "una alta expectació pel Congrés 2022 i que el nombre de comunicacions rebudes ja passa les 800, un 30% més que en la passada edició". El termini d'acceptació de comunicacions està obert fins al 30 de setembre.

L'acte central de la jornada va ser la taula rodona 'La Ciència Forestal i la seva contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)', que va ser seguida per prop d'un centenar de persones. Aquesta sessió va servir per abordar el lema-marc de l'8CFE, de la mà de Sergio de Miguel, professor i investigador del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la UdL i investigador de el CTFC.

De Miguel va destacar que "la multifuncionalitat dels ecosistemes forestals i la seva contribució transversal als ODS requereix d'un enfocament ampli, interdisplicinar i divers per part de la ciència i de el sector forestal en el seu conjunt". Entre altres conclusions, l'investigador subratlla que "el canvi de paradigma de desenvolupament socioeconòmic representat per la bioeconomia, constitueix una oportunitat per seguir avançant des de l'àmbit forestal a la consecució dels ODS, que no podran aconseguir-se plenament sense el concurs i la integració de tot allò relacionat amb els ecosistemes forestals".

La taula rodona també va comptar amb la participació de la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya, Anna Sanitjas Olea, que es va referir també a la importància de la ciència forestal com a eina per aportar les grans respostes que, d'una manera transversal, contribueixin a frenar el deteriorament dels recursos naturals. Sanitjas va destacar l'oportunitat que esdeveniments com el Congrés Forestal suposen per transmetre el valor dels serveis ambientals a la societat en el seu conjunt i visibilitzar aquesta funció dels boscos.