Les empreses energètiques estan projectant diversos parcs solars i eòlics a bona part de Catalunya. El Solsonès no és un dels principals objectius de les energètiques, però des del canvi de regulació que va fer la Generalitat l’any 2019 afavorint les instal·lacions solars i eòliques, l’interès per fer-ne a la comarca de les mil masies ha crescut. Aquesta tendència que ha fet que a la comarca hi hagi ja 9 projectes que omplirien més de 90 hectàrees de terreny amb plaques fotovoltaiques.

Els projectes es concentren a la meitat inferior de la comarca, sobretot al municipi d’Olius, on s’hi vol instal·lar 76,65 hectàrees de plaques, el que suposa un 84,7% de tot l’espai sol·licitat al Solsonès. Els altres municipis on es preveu fer alguna instal·lació solar són Castellar de la Ribera (8,76 hectàrees), Lladurs (0,75) i Clariana de Cardener (4,33).

Tots els projectes han de passar la Ponència d’Energies Renovables, un organisme de la Generalitat que ha de donar llum verda als avantprojectes de les empreses per tal que tirin endavant. En el cas del Solsonès, els 4 projectes que hi han passat han obtingut la llum verda mentre que la resta encara hi han de passar. El que podria generar més reaccions és el de la Torregassa, a Olius, que preveu ocupar 59 hectàrees.

L’augment de l’interès per aquest tipus d’instal·lacions ha posat en alerta al Consell Comarcal del Solsonès. De fet, en el darrer ple, el conseller d’ApS-CUP, Oscar Garcia, va alertar d’aquesta situació i del fet que l’ens comarcal no hagi decidit com afrontar aquestes peticions, sovint fetes per grans empreses energètiques.

El govern del Consell, però, va assegurar que és un tema pendent i que se’n parlaria properament per definir com es tractarà aquest tema a la comarca.

De fet, ja hi ha algunes alternatives al Solsonès per optar per les renovables des d’un model encarat a la sobirania energètica i a l’autogestió, i tenint en compte la voluntat del territori, un dels principals inconvenients que se li han trobat a la regulació actual. En aquest sentit, la cooperativa Territori de Masies va engegar una compra col·lectiva de plaques solars que ja compta amb més de 20 participants. Per altra banda, alguns consistoris beneficien a través dels impostos a aquells veïns o empreses que optin per les energies renovables de cara a les seves propietats.