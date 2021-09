A Solsona hi ha 463 habitatges buits, segons un estudi encarregat per l’Ajuntament. Amb els objectius de fer-los retornar al mercat de lloguer, aconseguir establir uns preus moderats i facilitar l’accés a l’habitatge, la regidoria d’Habitatge porta al ple ordinari d’aquest dijous a les nou del vespre les bases de tres línies de subvencions, una de les quals es convocarà els propers dies.

La proposta més immediata del regidor d’Habitatge, Ramon Xandri, passa per mobilitzar el parc privat d’habitatges desocupats i en bon estat per al lloguer assequible amb un ajut directe de 1.000 euros per cada pis que s’incorpori a la Borsa d’habitatge social de l’Ajuntament durant un mínim de cinc anys. En aquest cas, els pisos han de sotmetre’s a unes condicions de preu i adjudicació establertes per aquest servei municipal. L’Ajuntament té una partida d’enguany de 50.000 euros per destinar a aquest programa. En cas que s’aprovi, la convocatòria s’obrirà els propers dies i hi haurà temps per sol·licitar acollir-s’hi fins al 10 de novembre o fins que s’exhaureixi el pressupost.

Les altres dues línies de subvencions, incompatibles amb aquesta, són per entrar en vigor el gener amb pressupost del 2022. D’una banda, es proposa finançar el 50% de la despesa, amb un màxim de 6.000 euros, de les obres de reforma o millora per posar un pis a lloguer. L’ajut també està condicionat a què el pis es gestioni a través de la Borsa d’habitatge de l’Ajuntament durant cinc anys com a mínim. L’altre programa s’adreça específicament als joves d’entre 18 i 35 anys que vulguin emancipar-se i planteja un ajut directe per tal que realitzin les obres de posada a punt a compte del preu d’arrendament. Es proposa ajudar-los amb el 50% del cost de la rehabilitació amb un màxim de 6.000 euros. En aquest cas, el contracte de lloguer ha de preveure que el pagament de les quotes s’ha de finançar amb les obres almenys durant els dos primers anys.

Les bases d’aquestes subvencions per facilitar l’accés a l’habitatge han estat consensuades per Ramon Xandri amb la majoria de grups de l’oposició i han incorporat les aportacions d’ApS-CUP i de Junts.

En el ple d’aquest dijous també se sotmetrà a votació l’Ordenança reguladora de la recollida de residus, un pas previ a la implantació del porta a porta. El text recull aportacions ciutadanes que la regidoria de Medi Ambient va recollir en el període de publicació al web municipal de l’esborrany de normativa. Entre altres punts de l’ordre del dia, també hi ha dues mocions presentades pel PSC sobre la situació de les dones a l’Afganistan –s’insta la UE a facilitar la gestió de corredors humanitaris per a les dones i nenes en perill de persecució– i sobre la neteja de la ribera, amb una petició dels veïns de l’indret.

Última sessió per a Rodríguez i Torres

La sessió plenària d’aquest dijous serà la darrera per a dos membres de la corporació, l’exalcalde David Rodríguez i el regidor de Junts Xavier Torres. Ambdós renuncien al càrrec tal com s’ha anunciat els últims mesos. Rodríguez, a l’Ajuntament des de la constitució del primer govern d’esquerres, el 16 de juny de 2007, ho fa per dedicar-se plenament a la Secretaria de Governs Locals i Relacions amb l’Aran. Per la seva banda, Xavier Torres plega per motius personals després de cinc anys –el juliol del 2016 va incorporar-se a l’aleshores grup municipal de CDC per substituir Sílvia Torra. L’exregidora republicana Isabel Roca i César García, de la llista de Junts, seran els encarregats d’ocupar aquestes vacants.