Solsona commemorarà aquest divendres el referèndum independentista de l’1 d’octubre del 2017 amb una vesprada de debat polític i de música.

A les set de la tarda s’ha organitzat una concentració a la plaça 1 d’octubre, on es va celebrar la votació aquell dia, que serà seguida per un debat on hi participaran l’exalcalde David Rodríguez, el regidor de Junts, Marc Barbens i el d’ApS-CUP, Oscar Garcia. El debat estarà moderat per la periodista solsonina, Noemí Vilaseca.

A més del debat, aquella mateixa nit hi haurà un concert a càrrec del grup musical Atina a la Sala Polivalent.

A més els actes de divendres, diumenge es projectarà a la sala de Cultura de l’Ajuntament de Solsona el documental De matinada. L’acte comptarà amb la presència d’Eduard Garzón, encausat per les protestes del 23 de setembre del 2019.