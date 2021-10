L'Ajuntament de Solsona ha aprovat les tres línies d'ajuts que tenen l'objectiu de reactivar el lloguer d'habitatges a la ciutat. "Aquest conjunt de subvencions no fan res més que intentar que la sensació que es viu a Solsona de que no hi ha pisos de lloguer, s’acabi", va apuntar el regidor d'Urbanisme, Ramon Xandri. Les tres subvencions es van aprovar amb els vots a favor d'ERC, Junts i ApS-CUP. De fet les bases d'aquests ajuts han estat consensuades entre les tres formacions. Per altra banda, el regidor del PSC va votar en contra.

La primera línia d'ajuts, que té una partida de 50.000 euros prevista, consisteix en una subvenció de 1.000 euros per cada pis que s’incorpori a la Borsa d’habitatge social de l’Ajuntament durant un mínim de cinc anys. En aquest cas, els pisos han de sotmetre’s a unes condicions de preu i adjudicació establertes pel servei municipal.

El segon ajut proposa finançar el 50% de la despesa, amb un màxim de 6.000 euros, de les obres de reforma o millora per posar un pis a lloguer, sempre i quan aquest es gestioni a través de la Borsa d’habitatge de l’Ajuntament durant cinc anys com a mínim.

La tercera proposta està dirigida als joves d’entre 18 i 35 anys que vulguin emancipar-se. Aquesta planteja un ajut directe per tal que realitzin les obres de posada a punt de l'habitatge a compte del preu d’arrendament. Així, es proposa ajudar-los amb el 50% del cost de la rehabilitació amb un màxim de 6.000 euros. En aquest cas, el contracte de lloguer ha de preveure que el pagament de les quotes s’ha de finançar amb les obres almenys durant els dos primers anys.

El regidor socialista Mohamed El Mamoun, l'únic que va votar en contra, va justificar el sentit del seu vot assegurant que "estem totalment en contra de donar diners directament a particulars per rehabilitar un habitatge". Per altra banda, El Mamoun va assegurar també que un Ajuntament amb actitud social ha de promoure una borsa d’habitatge pròpia i "no anar sucant als propietaris perquè donin els pisos a la borsa". Per evitar això, el regidor vaapuntar que a Solsona hi ha pisos molt econòmics i va suggerir que el consistori els compri per destinar-los als joves i a les famílies vulnerables.