Els veïns i veïnes de Llobera i els curiosos d’arreu de la comarca podran tornar a gaudir el cap de setmana del 9 i 10 d’octubre d’una nova edició de la Fira de l’Empelt. La celebració més representativa del municipi es reprèn després que l’any passat no es pogués dur a terme degut a les restriccions sanitàries de la pandèmia de la covid-19.

«Realment és la primera festa que fem aquest any a Llobera i per això ho agafem amb molta il·lusió», explica a Regió7 la presidenta de la junta de la fira, Montse Culell. De fet, tal com explica, aquest any Llobera no ha pogut celebrar festa major ni la festa dels jubilats i portava dos anys sense fer la Fira de l’Empelt, per tant aquesta serà una edició especial per la gent del poble.

Culell explica que l’edició d’enguany mantindrà els mateixos reclams que en altres edicions i el format també serà similar. El local social de Llobera tornarà a ser el punt de trobada, però en aquesta ocasió guanyarà importància l’espai exterior. En total hi haurà entre 20 i 25 parades de productes d’artesania, productes de proximitat i estands de gent o entitats del poble. Un d’aquests serà el de les remeieres, un dels principals reclams de la Fira de l’Empelt. De fet, una de les tres dones que s’encarreguen de recollir les herbes i elaborar els productes que se’n deriven explica que s’ho agafen amb ganes però lamenta que, com que fins l’estiu no van saber que la fira tiraria endavant, tindran menys producte de l’esperat ja que no han pogut anar a collir tantes herbes com en altres ocasions.

També hi haurà la presència dels caçadors, que enguany tornaran a convidar a participar en la batuda del porc senglar i el cabirol, que s durà a terme dissabte a les 2 de la tarda.

A més de parades, remeieres i caçadors, la Fira de l’Empelt també comptarà amb la tradicional caminada popular de 5 quilòmetres de distància, una xerrada sobre nutricionisme, la presentació del segon número de la revista local Substrat, la inauguració del mural realitzat pels artistes Marta Ricart i Joma, entre altres actes culturals i populars.