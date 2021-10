El dilluns 15 de novembre començarà el servei de recollida selectiva de residus porta a porta (PaP) a Solsona. Durant aquella setmana desapareixeran tots els contenidors de la via pública. Ahir el Ple municipal va aprovar-ne inicialment l’ordenança reguladora amb els vots favorables del govern (ERC) i ApS-CUP i l’abstenció de Junts per Solsona i el PSC.

Un pas previ fonamental per al bon funcionament del nou model serà la campanya informativa i de distribució de l’utillatge, que serà gratuït, entre la ciutadania. Es farà entre l’11 i el 30 d’octubre a la Sala Polivalent, tal com s’explica a la carta que aquests dies comença a rebre tota la població. En aquestes sessions s’explicarà el funcionament del nou servei, es resoldran possibles dubtes i s’entregaran els tres cubells necessaris per deixar els residus domèstics a l’exterior de casa –també es lliurarà un cubell airejat d’orgànica per a dins la cuina a qui no en disposi–, bosses compostables per a l’orgànica i un imant per a la nevera amb el calendari de cada fracció.

Inscripcions en línia o per telèfon

Els veïns poden escollir assistir a sessions presencials o en línia en diferents horaris de matí i de tarda. Només cal que s’hi inscriguin, una vegada rebin la carta, a través de l’enllaç https://bit.ly/3me5Ttt, o per telèfon al 605958761.

L’ordenança aprovada pel Ple, que es pot consultar aquí, recull les aportacions realitzades pels grups municipals, les persones que van participar en el procés de consulta ciutadana a què es va sotmetre el text a través del web municipal i tècnics que també hi han pres part. Segons el regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner, la voluntat de l’Ajuntament és “dotar-se d’una eina que defineixi com es regula la nova recollida de residus, alhora que permeti donar una resposta àgil als possibles conflictes que es derivin d’un mal ús”. Assegura que l’ordenança no està pensada per penalitzar “petits errors puntuals o algun descuit que, sobretot en l’inici, pot passar”, però “sí per sancionar els abandonaments o abocaments incontrolats de residus i deixalles”.

Amb la recollida (PaP) dins el nucli urbà, les diverses fraccions es segreguen en origen, però en lloc de dipositar-les en contenidors es deixen a la porta de casa d’acord amb un calendari preestablert. En el cas dels habitatges disseminats del Vinyet, caldrà dipositar els residus a les àrees d’aportació tancades amb accés electrònic. També funcionaran diferent les indústries, comerços i bars i restaurants, que s’estan visitant aquests dies.