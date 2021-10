El Solsonès també es troba en una tendència a la baixa pel que fa al nombre d’alumnes matriculats a l’ensenyament obligatori, tal com passa a escala general a Catalunya, a causa del descens de la natalitat. Tot i que el nombre d’alumnes al Solsonès ha disminuït, hi ha dos centres que tenen més alumnes que el curs passat. Es tracta de la Zona Escolar Rural (ZER) del Solsonès i l’escola El Vinyet de Solsona.

La comarca del Solsonès té aquest curs 16 alumnes menys, entre primària i secundària, respecte al curs passat. En total, a l’inici d’aquest exercici hi ha matriculats 2.373 alumnes arreu de la comarca.

Dues escoles es resisteixen a seguir aquesta tendència, almenys de moment. El Vinyet de Solsona, que aquest curs estrenarà la seva nova escola, té cinc alumnes més respecte a l’any passat, mentre que la ZER Solsonès, que agrupa les 7 escoles rurals de la comarca, ha augmentat més del 5% amb l’arribada de sis alumnes. Pel que fa a l’educació secundària, l’institut escola Vall de Lord té 14 alumnes més que el curs passat, però és degut que s’han estrenat les línies de tercer i quart d’ESO.

La zona rural guanya adeptes

El confinament va provocar el trasllat d’algunes famílies de zones urbanes a zones rurals, fet que s’ha demostrat amb un augment dels alumnes a les escoles rurals. Tot i això, la directora de la ZER Solsonès, Sandra Sorolla, assegura que no és el seu cas. «En el nostre cas simplement és pel padró dels mateixos municipis, i no ve derivat de la pandèmia», explica Sorolla, que diu que potser només hi ha dues o tres famílies noves a les escoles de la ZER arran del confinament.

Sorolla explica a Regió7 que en anys anteriors algunes famílies de Solsona havien decidit portar els seus nens i nenes a les escoles de la zona rural en considerar que el seu mètode educatiu era més convenient per als infants. Tot i això, la directora explica que aquest fenomen ja no es produeix, ja que «el Departament d’Educació només ens permet matricular infants que siguin del municipi de l’escola», afirma Sorolla. En aquest sentit la directora assegura que encara hi ha alumnes de la capital a les escoles rurals i que les úniques noves entrades de solsonins i solsonines són els germans dels que ja eren als centres rurals.

Malgrat això, destaca el fet que de les set escoles de la ZER Solsonès, la que més ha crescut és la de Llobera, que és la més propera a la capital comarcal, amb 7 alumnes nous.

El futur assegurat per 4 anys

Una de les principals preocupacions dels municipis rurals per lluitar contra el despoblament és el futur de les seves escoles. En aquest sentit, Sorolla assegura que el futur de tots els centres de la ZER Solsonès està assegurat, com a mínim, per als propers 4 anys. La de Sant Climenç i la de la Coma són les que tenen menys alumnes, amb 8 i 10 respectivament.