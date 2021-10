Empoderar-se en els camps de les emocions, els pensaments, els valors, els plaers i la comunicació és un pas fonamental per evitar caure en conductes de risc i prevenir el consum de drogues. Aquest és el plantejament de l’exposició itinerant “Tu tens la clau”, que acaba de fer parada a Solsona, on es podrà visitar fins al dia 28 d’aquest mes. Aquest migdia s’ha inaugurat al saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató amb la participació de l’alcaldessa, Judit Gisbert, la cap de la Central de Biblioteques de Lleida, Nati Moncasí, i els responsables de Projecte Home, l’ONG organitzadora de la mostra, Oriol Esculies, Conxita Solé i Sònia Font.

“La informació és clau per a la prevenció. I és un encert el plantejament d’aquesta mostra, que convida a la reflexió sense parlar explícitament del consum”, ha assenyalat Judit Gisbert. L’alcaldessa ha aprofitat aquest acte, en el qual han assistit també representants dels centres educatius de secundària de la ciutat i el Servei Educatiu del Solsonès, per destacar la tasca que es duu a terme des de l’espai de Salut Jove de l’Oficina Jove del Solsonès, tant en l’atenció personalitzada i confidencial com en la coordinació d’accions formatives als centres. “Cal que hi fem insistència”, ha dit. L’Oficina Jove ha coordinat visites a aquesta exposició de 1r i 2n d’ESO, la UEC i altres col·lectius.

Nati Moncasí, cap de la Central de Biblioteques de de Lleida, ha posat de relleu la funció de les biblioteques com a instrument de cohesió social. En aquest sentit, ha afirmat que projectes com aquest interessen “per desmitificar les addicions per als joves, però també per a totes les capes de la població”.

“Tu tens la clau” és una activitat de prevenció i sensibilització que complementa els programes de tractament de les addicions que Projecte Home duu a terme a la demarcació de Lleida des dels centres que té ubicats a Tremp i Balaguer. Des d'aquetes seus, l'entitat atén cada any més de 80 persones afectades i els seus familiars.