Avui s’ha publicat l’edicte de l’Ajuntament de Solsona de convocatòria per constituir una borsa de treball de professors per a l’Escola Municipal de Música. Tindrà una vigència de dos anys i ha de servir per cobrir vacants de baixes temporals, permisos de maternitat, excedències o renúncies, entre d’altres. El contracte serà de personal laboral interí a temps parcial amb una dedicació i un horari segons les necessitats del servei.

Per accedir al procés selectiu cal tenir el títol de grau superior de música, professor superior i grau professional de música o el títol de grau mitjà en l’especialitat que correspongui. Es tindrà en compte l’experiència professional docent i la formació complementària. Segons les necessitats, l’Ajuntament convocarà els aspirants per ordre de puntuació obtinguda.

És la segona borsa que es constitueix per cobrir vacants de l’Escola Municipal de Música. L’anterior es va crear el gener del 2019 i ja ha quedat obsoleta, amb manca de candidats per a algunes especialitats. Tota la documentació necessària per prendre part en aquesta nova convocatòria, es pot consultar a l’apartat d’ofertes d’ocupació del web www.ajsolsona.cat.