El tram de carretera que connecta Torà i Ardèvol s’ha anat malmetent amb el pas dels anys, fins a arribar al punt de suposar un perill pels vehicles que hi transiten. Els Ajuntaments de Torà i Pinós han demanat a la Diputació que es faci càrrec de la via per les seves característiques -tot i que és un camí rural, connecta dues comarques i tres municipis (Torà, Pinós i Riner)-, però l’ens provincial no es compromet a fer-ho, almenys fins que la Generalitat aprovi el Pla Zonal que ha realitzat la Diputació i es produeixin els canvis de titularitat que s’hi especifiquen, tal com han explicat fonts de la Diputació a Regió7.

El tram de la carretera més afectat, el que connecta Torà amb Ardèvol, té greus deficiències en alguns punts com trossos d’asfalt que s’aixequen i queden al mig de la carretera o grans sotracs que, com va passar aquest cap de setmana, poden causar punxades als vehicles que hi passen. Al principi, les queixes del consistori de Pinós, dels veïns d’Ardèvol i de les masies properes anaven dirigides a l’Ajuntament de Torà, ja que el tram més afectat és responsabilitat seva. El consistori segarrenc l’any passat va destinar part de la subvenció rebuda del Pla de Camins i també fons propis a tapar els forats d’aquest tram així com fer un desbrossament dels vorals. Tot i això, els problemes en alguns punts continuen.

En aquest sentit, ara la mirada es dirigeix als ens supramunicipals, en aquest cas a la Diputació de Lleida. De fet, fa menys de dues setmanes els batlles de Torà i Pinós es van reunir amb el diputat responsable de l’àrea de Serveis Tècnics, Marc Baró. Segons afirmen els alcaldes i tal com ha confirmat Regió7 després de parlar amb la Diputació, l’ens provincial no posa data a fer-se càrrec d’aquesta carretera i relaciona aquesta possibilitat amb el futur del Pla Zonal, que ara mateix es troba aturat i no hi ha cap previsió de quan es podrà efectuar.

El que sí que farà la Diputació és fer un estudi tècnic de la via per transmetre als ajuntaments l’estat real de la via i les mesures que es poden prendre per poder-ne millorar la situació i fer-ne un manteniment útil i durador.