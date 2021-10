La xifra de nous positius de covid-19 al Solsonès es manté baixa i estable, tot i un lleuger augment en tres casos respecte de la setmana anterior. La setmana passada es van detectar quatre casos a través de 132 proves PCR realitzades al Centre Sanitari. També es van fer 40 tests d’antígens, sense cap resultat positiu.

En sintonia amb la tendència registrada aquests dies al conjunt de Catalunya, el risc de rebrot baixa al Solsonès i s’enfonsa més de setanta punts fins a situar-se als 88,18. Encara és més accentuada la davallada a Solsona, on l’índex de risc cau més de cent punts i queda en 75,40. Tanmateix, l’epidèmia no s’estanca, ja que la taxa de reproducció continua en 1,48 al Solsonès i 1,14 a la capital comarcal. En aquest context, actualment no hi ha cap grup escolar confinat.

El Centre Sanitari del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona valoren molt positivament l’evolució de la pandèmia, si bé continuen demanant a la població que no relaxi les mesures. Les autoritats locals insisteixen en la importància de vaccinar-se per reduir les possibilitats d’emmalaltir. En aquests moments, el 71,13% de la població de la comarca porta la primera dosi contra la covid-19 i el 69,43% té la pauta completa. Les persones que estiguin interessades en vacunar-se poden contactar amb el Centre Sanitari per inscriure’s a la llista i se l’avisarà del dia i hora per rebre la dosi.