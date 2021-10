La Fundació Volem Feina compta des d’aquest mes amb una nova incorporació a la seva plantilla a través del programa de joves en pràctiques de Garantia Juvenil. El jove, de 25 anys, ha passat a formar part de l'Àrea de Màrqueting i Comunicació de la fundació, aportant noves idees i habilitats digitals per a renovar i crear nous dissenys.

Aquesta oportunitat laboral està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i tindrà una durada de sis mesos, en els quals es crearà una nova dinàmica de treball que enriquirà tant al nou treballador com a l'empresa, en termes d’experiència i professionalitat.

El programa, que també compta amb finançament de fons europeus, és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l’atur juvenil, enfocada a joves menors de 30 anys amb titulació superior. Diverses entitats del territori, entre els quals administracions locals, consells comarcals i entitats sense ànim de lucre com la Fundació Volem Feina, hi participen acollint joves amb una gran diversitat de formacions per oferir una oportunitat on adquirir experiència professional en el seu àmbit d’estudis.