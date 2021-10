Les gravacions d'anuncis a les carreteres LV-4241 i C-462, al terme municipal de Guixers, també tenen conseqüències dolentes. L'Ajuntament de Guixers critica que sovint es troben amb les carreteres tallades, sense avís previ, per gravacions d'anuncis que es duen a terme a les carreteres properes al pantà de la Llosa del Cavall, la gran majoria de marques de cotxes.

El consistori assegura en un comunicat que no tenen malestar amb els anuncis, sinó pel fet que sovint les productores no comuniquin a l'Ajuntament la intenció de tallar una carretera per gravar l'anunci i, conseqüentment, que no acabin pagant les taxes que estableix el consistori en les seves ordenances per gravar anuncis al seu terme municipal. Aquestes taxes són de 700 euros per gravació de vídeo i de 300 per fotografies. En aquest sentit, l'alcalde de Guixers, Jordi Selga, no entén que amb la quantitat de diners que tenen les empreses que graven els anuncis i veient que a l'hora de gravar no escatimen en despeses, sovint no tinguin ni la intenció de pagar les taxes corresponents.

Més enllà de les taxes, el consistori demana a les productores i a l'ens encarregat de donar permís a aquestes per tallar les carreteres, el Servei Català de Trànsit o els Mossos d'Esquadra, que se'ls avisi amb antelació per tal d'avisar els ciutadans que les carreteres estaran tallades. Selga posa l'exemple d'ahir, quan abans de les vuit del matí es va tallar la carretera que dona accés a la fàbrica Knauf just quan s'havia de fer un canvi de torn a la fàbrica.