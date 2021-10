El Solsonès entrarà en un pla pilot que preveu oferir atenció presencial del personal de Seguretat Social al mateix territori, evitant així desplaçaments a les actuals oficines del servei que, en el cas de Solsona, es troben a més de 50 km de distància. Així ho va assegurar el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del govern de l’Estat, José Luis Escrivá, al ser preguntat pel senador i conseller comarcal del Solsonès, Xavier Castellana, en la sessió plenària del senat celebrada ahir a Madrid.

Tal com va apuntar Castellana, la comarca del Solsonès no té actualment cap oficina de Seguretat Social i la més propera està a 50 quilòmetres de Solsona. Aquest fet sumat a les mancances en transport públic que pateix la comarca fa complicat que els habitants del Solsonès puguin assistir a les oficines de Seguretat Social. En aquest sentit, Escrivá va explicar que aquest pla pilot es realitzaria en col·laboració amb les institucions locals, que cedirien part de les seves dependències en els horaris i dies establerts per tal que el personal de Seguretat Social s'hi desplaci i atengui de forma presencial als ciutadans del territori. L'horari d'atenció s'adaptaria a la demanda de la ciutadania i quedaria establerta a través d'un conveni, segons va explicar el ministre.

Castellana va recordar que el Solsonès és una comarca amb una extensió de 1.000 quilòmetres quadrats i una població de 13.500 persones, 9.000 de les quals a Solsona. Com va assenyalar, hi ha una part de la població vulnerable, especialment entre la gent gran, per a qui haver de recórrer a eines exclusivament telemàtiques per als seus tràmits davant la Seguretat Social els fa molt difícil accedir als serveis, amb el perjudici que això els representa. “I no es pot oblidar que la crisi i la pandèmia per la covid-19, amb tot el que ha comportat, ha agreujat encara més la crisi en aquest territori”.

El senador del Solsonès va posar en valor el treball de substitució que des d’altres serveis assistencials, com l’assessorament de serveis socials comarcals fins a l‘atenció domiciliària, estan fent per a aquest segment de població. “Però no podem permetre, i menys en el context actual, que això repercuteixi en l’atenció i dedicació en aquelles tasques que realment els corresponen”.

“La bona política és la que fa que les coses passin”, va dir Castellana en resposta al compromís del ministre, durant la sessió de control al govern al ple del Senat. En els propers dies es concretarà com s’articula la posada en marxa d’aquest servei, per al qual el senador ja va anunciar la predisposició a col·laborar tant de l’Ajuntament de Solsona com del mateix Consell Comarcal del Solsonès.