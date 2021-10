L'Ajuntament de Solsona obre des d'aquest dijous i fins al 20 d'octubre un període perquè els veïns de la ciutat facin arribar les seves propostes per ser inclosos al pressupost participatiu. Es pot fer a través d'aquest formulari online o també acudint a l’OAC municipal.

Els interessats en per les seves aportacions han de presentar una breu descripció de la proposta on s'expliqui la problemàtica o necessitat actual i l'acció proposada per millorar la situació. Han de ser peticions d'interès general per al conjunt del municipi i poden ser per millorar la urbanització de places i carrers, parcs i jardins, sobre seguretat viària, accessibilitat, mobiliari urbà i eficiència energètica, entre d'altres.

Per determinar les persones que formaran part de l'equip de treball que analitzarà les propostes i les valorarà, l'Ajuntament explica que s'ha convidat 600 majors de 16 anys empadronats a Solsona, a partir d'una selecció aleatòria. Cal que aquests confirmin la seva disponibilitat abans del 18 d'octubre. Les sessions de treball es distribuiran entre el 21 d'octubre i el 25 de novembre.