Sol del Solsonès, l’associació solsonina que treballa amb malalts mentals, víctimes d’addiccions i els seus familiars des del 2002, es troba en un dels moments de més activitat de la seva trajectòria. De fet, tal com expliquen la coordinadora de l’entitat, Isabel Verdejo, i la presidenta, Mònica Serra, «la covid-19 ha fet que augmentin les patologies i el suïcidi, fet que ens angoixa, però per altra banda l’associació estem allà per poder pal·liar aquests efectes i oferir tots els recursos que tenim per ajudar la gent». Sol del Solsonès atén actualment 64 usuaris en total.

Dijous l’entitat va celebrar la seva festa anual al seu nou equipament situat a Navès. Aquest edifici de Navès era abans un restaurant conegut a la comarca, fins que v a quedar en desús. Ara, amb la primera fase de la rehabilitació realitzada, es vol convertir en la comunitat terapèutica Un Raig de Sol, destinada a superar addiccions a les drogues. Tot i això, la comunitat encara no està en marxa ja que queda per fer la segona fase de l’obra, amb la qual es faran les habitacions de la vintena d’usuaris que hi residiran. La comunitat tindrà 20 places, de les quals 5 seran privades i 15 concertades.

Des que va començar el projecte de rehabilitació de l’antic restaurant Font de Goters, Verdejo i Serra afirmen que han rebut moltes trucades demanant sobre la comunitat, tot i que encara no estigui en marxa. «Molts d’ells el que busquen és informació, i nosaltres intentem ajudar-los», afirmen. De moment, al nou equipament s’hi fan tallers i activitats, sobretot a l’aire lliure aprofitant l’entorn de l’edifici, per donar servei a les famílies que estan patint l’addicció dels seus éssers estimats i als mateixos usuaris.

El proper objectiu de Sol del Solsonès és seguir creixent per ajudar encara més persones, no només amb la posada en marxa d’Un Raig de Sol, sinó amb la contractació de més professionals, ja que actualment la plantilla és de vuit persones. En aquest sentit, apunten que ara busquen obtenir nous recursos per contractar més professionals i finalitzar les obres.