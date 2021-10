Els gairebé 200 habitants de Llobera viuen disseminats en cases i masies, una circumstància que dificulta el contacte directe entre ells si no se celebren fires o la festa major, i això és, precisament, el que ha succeït en l’últim any i mig de crisi sanitària. Per aquest motiu, la 17a edició de la Fira de l’Empelt des de la seva recuperació, que el municipi ha celebrat aquest cap de setmana, ha tingut un valor especial, ja que molts lloberencs s’han tornat a veure i saludar després de molt temps sense fer-ho.

Al voltant de 1.000 persones –una xifra similar a altres edicions– entre dissabte i diumenge van visitar les 25 parades d’artesania i alimentació, així com van assistir a altres actes i activitats, com una caminada popular, una batuda del porc senglar i cabirol, i a la inauguració d’una revista creada a Llobera, entre d’altres. Com ja és habitual, la parada amb més reclam va ser la d’herbes remeieres. En aquesta ocasió, per complir les mesures de seguretat de la covid-19, hi havia parades tant a l’interior del pavelló –on habitualment s’hi concentren totes– com a l’exterior.

La presidenta de la junta de la fira, Montse Culell, va valorar positivament a Regió7 els dos dies del certamen, tenint en compte la incertesa derivada del coronavirus. «Hem improvisat molt perquè no sabíem com ho podríem fer econòmicament», va apuntar Culell.

Una activitat que se celebra habitualment dins el marc de la fira és la batuda del porc senglar i cabirol. En aquesta edició, en què hi van assistir membres de la societat de caçadors i altres persones alienes que s’hi van inscriure, es van caçar dos porcs senglars i dos cabirols. El president de la Societat de Caçadors Esportius de Llobera, Ramon Vila, va assegurar que «és una bona temporada perquè hi ha molts aglans als roures».

Ahir, diumenge, la Fira de l’Empelt va tenir la presència del vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Jordi Latorre, que va inaugurar un punt de recollida d’escombraries i un nou aparcament municipal.