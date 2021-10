L’ampli dispositiu de recerca del nen que va desaparèixer dilluns a la tarda d’una casa de colònies de Llanera, al límit entre la Segarra i el Solsonès, va acabar amb final feliç després que ahir a les 11 del matí es trobés el menor a una zona propera a Ardèvol, un dels nuclis del municipi solsoní de Pinós, a uns vuit quilòmetres de distància d’on havia partit. La recerca de l’infant, que té una discapacitat, va mobilitzar desenes de persones voluntàries que es van oferir per ajudar els Bombers a localitzar-lo.

Tot i que en la recerca hi van participar més d’un centenar de persones entre cossos de seguretat i voluntaris, finalment va ser un boletaire aliè al dispositiu qui el va trobar mentre anava conduint per un camí forestal. El nen estava caminant.

Abans d’això, però, els Bombers i voluntaris ja portaven més de 19 hores buscant el menor pels boscos de l’entorn de Llanera. El dispositiu es va gestionar des del camp de futbol de la casa de colònies Aurò Natura, un equipament adaptat per a persones amb discapacitat d’on el nen havia marxat dilluns a la tarda. El primer dia, una vintena de voluntaris, la majoria de Llobera, van participar en les primeres batudes a l’entorn de la casa, sense èxit. També el buscaven un helicòpter i unitats canines del mateix cos. Un cop es va fer fosc, els Bombers van demanar als voluntaris que anessin a dormir i tornessin l’endemà, mentre els membres del cos continuaven buscant, amb l’ajut de càmeres tèrmiques per detectar moviments.

Ahir, al voltant de les 10 del matí, a la casa de colònies ja s’hi havien reunit més d’una cinquantena de voluntaris. I en van anar arribant més, després. Fins a un centenar. La gran mobilització de la gent va fer que el cos de seguretat demanés a través de les xarxes que no s’acostessin més voluntaris. Amb els presents, es van organitzar 10 grups per fer batudes en zones específiques més llunyanes de la casa que el dia anterior. Els Bombers pentinaven de forma intensa un radi de mig quilòmetre de la casa de colònies. De fet, els Bombers es plantejaven dues opcions. Una, que s’hagués amagat, ja que ho feia sovint per jugar, o bé que hagués patit un accident en algun indret proper. L’altra, que hagués caminat en una direcció incerta, com així va ser.

En el dispositiu d’ahir hi van participar 21 dotacions de Bombers, un helicòpter i dues unitats de recerca canina, 9 dotacions dels Mossos d’Esquadra amb un altre grup caní, unitat de drons i un altre helicòpter. També hi van prendre part 5 dotacions dels Agents Rurals i efectius del Servei d’Emergències Mèdiques.

Els alcaldes dels municipis propers i els responsables de la recerca van destacar el paper dels voluntaris i la seva predisposició a ajudar.

El menor estava sa i estalvi després de passar la nit al ras Malgrat estar perdut durant prop de 20 hores, el nen de vuit anys el van trobar sa i estalvi, segons van apuntar els Bombers després de la primera exploració. «Li hen donat una pome i se l’ha menjat sense problemes», explicava gràficament Jordi Solà, cap de la regió d’Emergències de Lleida. Es patia per la seva salut ja que va passar la nit al ras, amb una temperatura mínima de 5,4ºC. Es patia perquè va marxar a les 4 de la tarda sense roba d’abric. Tot i això, al nen se’l va trobar mentre caminava per una pista forestal. El bombers van acompanyar el pare i una responsable de la casa fins al lloc on hi havia el nen. I després va passar una revisió a l’hospital.