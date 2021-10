El bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, i la seva parella, Sílvia Caballol, han iniciat els tràmits per casar-se pel civil. La parella va registrar dijous passat al Registre Civil de Súria la sol·licitud per contraure matrimoni. Fonts del jutjat de pau del municipi bagenc, on resideix Caballol, van confirmar ahir a Regió7 que la parella ja està fent els tràmits per casar-se.

El document, al qual ha pogut tenir accés aquest diari, és un dels passos que permetrien el matrimoni de la parella. L’escrit convida «totes les persones que coneguin algun impediment legal per a la celebració d’aquest matrimoni civil» que ho manifestin al jutjat en els 15 dies següents a l’oficialització del document. Alguns dels impediments legals perquè el matrimoni es pogués dur a terme, segons el Codi Civil, serien que els sol·licitants fossin menors d’edat, que estiguin casats o que hi hagi consanguinitat entre ells, entre altres motius.

La realització d’aquests tràmits confirmen la voluntat de Xavier Novell de deixar de banda les seves responsabilitats eclesiàstiques, tot i que actualment continua tenint el càrrec de bisbe emèrit. Per poder-se desvincular totalment de l’Església, Novell hauria de demanar la dispensa de les seves obligacions eclesiàstiques, decisió que dependria del Papa Francesc, ja que el Codi de Dret Canònic no preveu aquesta situació.

Xavier Novell va abandonar el bisbat de Solsona de manera inesperada el 23 d’agost per «motius personals» i sense donar cap explicació a capellans i fidels de la diòcesi. Aquests motius, tal com es va saber després, serien que Novell hauria iniciat una relació amb Sílvia Caballol, una escriptora i psicòloga de Súria amb dos fills i divorciada del seu exmarit. Prop de dos mesos abans de deixar el seu càrrec, Novell va administrar la confirmació a Caballol a la petita parròquia de Biosca. Aquest sagrament seria un pas previ a l’actual objectiu de la parella, contraure matrimoni, també per l’Església.

Després de deixar el bisbat de Solsona, Novell va traslladar-se a un pis de Manresa, on viu sol. Tot i això, la parella es va deixar veure públicament a Montserrat.