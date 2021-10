A fi d’acompanyar i donar visibilitat als dols gestacionals, perinatals i neonatals, l’Ajuntament de Solsona crea un espai al cementiri per a les famílies que han perdut un infant durant l’embaràs o en néixer. S’inaugurarà aquest diumenge a dos quarts d’una del migdia amb la participació de l’alcaldessa, Judit Gisbert; l’exalcalde David Rodríguez; Ester Vila, com a mare; l’artista Anna Terricabras, «Volianna»; el Servei d’Acompanyament al Dol de Solsona, l’Associació Little Stars, el Petit Ballet Solsoní i l’Escola Municipal de Música.

Al sector sud del cementiri municipal, enmig d’un bosquet de xiprers, s’hi instal·la un monument circular dissenyat per Volianna que evoca el firmament amb la Via Làctia. Es tracta d’un cel d’1,80 metres de diàmetre pintat amb pintura acrílica envernissada i amb detalls esmaltats en una fusta tropical assentada sobre una peanya de pedra. La pintura serà protegida per un vidre a la part superior i una planxa d’acer inoxidable a sota i les vores. El monument es completa amb dos bancs de pedra al voltant.

Les famílies que hagin viscut el difícil tràngol que suposa la mort d’un fill durant l’embaràs o en néixer podran demanar a l’Ajuntament el seu racó en aquest espai sol·licitant un petit estel metàl·lic daurat que es pot personalitzar amb un nom i una data gravats, o el breu text que es desitgi, i que posteriorment s’hi enganxarà de forma permanent. Cada estrella simbolitzarà un infant. Així, «aquest punt es convertirà en un espai de reconeixement, record i vida», tal com expliquen fonts municipals.

El condicionament d’un indret per al dol perinatal és una iniciativa de les regidories dels Serveis Funeraris i Urbanisme que ha tingut l’assessorament del Servei d’Acompanyament al Dol de Solsona i la col·laboració de l’Associació Little Stars, que impulsa la creació d’aquesta mena d’espais a la Catalunya Central.