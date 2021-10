El Codi del Dret Canònic, la llei que recull la normativa de l’església, contempla que si un clergue es casa, com és la voluntat del bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, serà suspès de manera automàtica. Això implica que el prelat tindrà prohibit exercir les funcions de sacerdot, i per tant, de bisbe, però mantindrà el dret a continuar cobrant les retribucions corresponents per part de l’església, segons ha explicat un expert en dret canònic a Regió7. Cal dir, però, que Novell ja hauria renunciat a les seves retribucions de l’església, segons va avançar el diari Segre.

Xavier Novell i la seva parella, Sílvia Caballol, ja han iniciat els tràmits burocràtics per casar-se pel civil, presentant una sol·licitud al registre civil de Súria el dijous 7 d’octubre. La llei els hi permet, sempre que ningú manifesti algun impediment legal abans del proper 22 d’octubre. Però Novell continua lligat a l’església i el seu matrimoni podria comportar-li sancions de la institució religiosa per incomplir els vots que va jurar quan va ser anomenat capellà i, anys després, bisbe de Solsona.

Si finalment el matrimoni tira endavant, l’església suspendria a Novell, però el prelat mantindria el dret a cobrar les seves retribucions, que ja ha rebutjat. Tot i això, la situació podria anar més enllà, i és que l’església podria expulsar directament a Novell de la institució, retirant-li tots els drets i obligacions que li pertanyien com a bisbe, títol que també perdria. Això, però, dependria de la decisió del Papa Francesc.

Tot i això, no es descarta que la parella vulgui casar-se per l’església, ja que dos mesos abans que Novell renunciés al càrrec, va donar el sacrament de confirmació a Caballol, requisit necessari per casar-se amb el beneplàcit de la institució religiosa. Per poder-ho fer, Caballol hauria d’estar desvinculada, sota els ulls de l’església, del seu exmarit mentre que Novell hauria de demanar la dispensa de les seves obligacions clericals, inclòs el celibat, per desvincular-se de la institució. Tot i això, aquesta dispensa només la podria acceptar el Papa Francesc, ja que el Dret Canònic no contempla la situació que està vivint Novell.

El protagonista d’un cas únic

Si Xavier Novell i Sílvia Caballol s’acaben casant sense que el Papa Francesc li atorgui la dispensa de les seves obligacions clericals, Novell es convertiria en l’únic bisbe casat de l’Església catòlica. Hi ha un cas recent, però, que presenta alguna similitud. Es tracta de Jonathan Goodall, un bisbe de l’Església anglicana que ha passat a formar part de l’Església catòlica romana mantenint el seu càrrec. Tot i que és un bisbe casat, el cas de Goodall té la diferència de què el Vaticà permet que els capellans anglicans casats mantinguin el matrimoni en passar a l’església catòlica. En el cas de Novell, s’hauria casat sense el beneplàcit de la seva església.

Alguns capellans del bisbat estan sorpresos pel possible casament Membres del Fòrum Ondara, de capellans del bisbat de Solsona, es van mostrar ahir sorpresos perquè el bisbe Xavier Novell, que va renunciar al seu càrrec a l’agost, hagi registrat la sol·licitud per contraure matrimoni civil amb la seva parella. La sol·licitud signada pel jutge es va registrar el 7 d’octubre a Súria i convida «a totes les persones que coneguin algun impediment legal [...] per a la celebració d’aquest matrimoni civil que ho manifestin per escrit i de paraula davant aquest jutjat» en el termini de 15 dies. El rector de la parròquia de Torà i membre del Fòrum Ondara, Fermí Manteca, va assegurar que Novell «va de sorpresa en sorpresa: ja ho va ser que el fessin bisbe, han sorprès moltes de les seves declaracions, que renunciés sense acomiadar-se, i la seva sol·licitud al registre civil per poder-se casar, també. No ens ho esperàvem». Un altre membre del col·lectiu, Eduard Ribera, rector d’una vintena de parròquies, va dir en la mateixa línia que Novell no deixa de sorprendre. «Ell vol normalitzar la seva situació i, com la dispensa de l’Església triga molt i ell té idea de viure amb aquesta dona, millor casar-se pel civil que només ajuntar-se», va afirmar. «Creiem que, quan li donin dispensa de bisbe i de cura, ha de procurar casar-se per l’Església. Això pensem», va concloure Eduard Ribera. Novell va renunciar al seu càrrec «per raons estrictament personals». La Santa Seu va fer públic el 23 d’agost la seva acceptació i després Novell ha buscat feina com a enginyer agrònom en empreses relacionades amb el sector porcí de Lleida i Barcelona. Abans de marxar, segons van explicar a Europa Press fonts coneixedores, Novell va deixar en la que va ser residència a Solsona un paper escrit a mà en què explicava que no volia parlar i que havia canviat el seu número de telèfon mòbil.