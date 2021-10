El conflicte entre els treballadors del Centre Sanitari del Solsonès i el Consell Comarcal continua encallat. Per aquest motiu, el PSC va portar a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya una proposta de resolució sobre la situació dels professionals sanitaris de l'ens de salut comarcal que es va aprovar amb algunes esmenes realitzades per Junts per Catalunya.

Aquesta proposta insta al Govern català a demanar a la direcció del Consell Comarcal del Solsonès i als representants dels professionals sanitaris que "s’estableixi una interlocució constant i fluida". L'acord també Insta el Govern a realitzar, des del Servei Català de la Salut, el seguiment de les negociacions dels convenis col·lectius del sector i també a posar a disposició de les entitats els recursos necessaris per a possibilitar l’adopció d’acords que puguin donar solució a l'actual conflicte. Tot això, sempre tenint en compte la importància de comptar amb tots els recursos i serveis sanitaris necessaris per a evitar la despoblació i els grans desplaçaments innecessaris als centres sanitaris de referència.

El grup del PSC demanava que el Departament de Salut, a través del CatSalut i conjuntament amb el Consell Comarcal, fes les gestions oportunes per tal de fer el pagament dels complements salarials pendents dels darrers anys com més aviat millor i d’acord amb els treballadors del centre a més d'assegurar el pagament de les DPO (direcció per objectius) dels darrers anys. Tot i això, el grup de Junts va esmenar aquesta qüestió perquè el Centre Sanitari del Solsonès té un conveni propi i, per tant, el Departament de Salut no pot pagar aquestes DPO. A més, el representant del grup, Jordi Fàbrega, va assegurar que "tot passa per un acord entre la direcció i els treballadors".

El mateix diputat va assegurar que "cal reconduir aquesta situació" i que "sembla que hi ha una bona entesa malgrat que és un conflicte judicialitzat". Fàbrega va apuntar que això caldria solucionar-ho amb una auditoria externa, amb una gerència professionalitzada i amb un pla de viabilitat de futur que mantingui la potencialitat del centre.

Els professionals del Centre Sanitari del Solsonès exigeixen que se'ls equipari els salaris a la resta de sanitaris de Catalunya i que se'ls paguin les DPO dels darrers anys. 48 treballadors van portar aquesta demanda a judici, pero el jutjat social de Lleida va desestimar-la. Ara, 44 dels treballadors demandants estan a l'espera de saber si prospera el recurs que van presentar dies després de la sentència.

Per altra banda, les negociacions entre el comitè de treballadors i la direcció del Centre Sanitari estava pendent de les eleccions del comitè que es realitzaran la setmana vinent. A partir de llavors es preveu reprendre les negociacions entre les dues parts.