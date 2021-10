Sant Llorenç de Morunys tornarà a celebrar enguany la Fira d’Ous d’Euga i el Mercat del Pagès amb la diferència que aquesta vegada es concentrarà tot en un sol dia, el diumenge 31 d’octubre. Ja fa dues edicions que aquesta festa no es pot celebrar amb plena normalitat. L’any 2019 es va fer una edició més reduïda per facilitar l’assistència a la manifestació independentista de Barcelona, mentre que l’any passat es va haver d’adaptar a la situació sanitària derivada de la covid-19.

«Farem un format reduït igual que vam fer amb la fira del Drap Piteu», assegura el regidor piteu Ferran Ginestà a Regió7. El consistori de Sant Llorenç mantindrà l’eix de la 13a edició de la Fira d’Ous d’Euga i la 10a del Mercat del Pagès a la plaça de la Canal, on es celebrarà l’exposició i el concurs de carbasses i on s’acolliran les parades del mercat. El recinte, però, estarà tancat i es controlarà l’accés per assegurar que no es sobrepassa l’aforament establert. Per altra banda, es faran activitats fora d’aquest recinte com al claustre del monestir, al teatre o al parc de les Eres.

Precisament al parc de les Eres és on es durà a terme la plantada dels gegants. Enguany, si no canvia res d’aquí a la celebració de la fira, no hi haurà cercavila dels gegants, que es quedaran a la plaça de les Eres i no podran fer el seu tradicional ball. Per altra banda, el consistori assegura que es farà el tradicional ball de la coca, però s’ha de veure encara de quina manera.

Pel que fa al mercat no hi haurà més de 15 parades perquè no hi ha més espai al recinte i, com és habitual, n’hi haurà relacionades amb la carbassa, d’artesania i de producte local.

Però el principal reclam de la jornada serà el concurs de carbasses. El de Sant Llorenç de Morunys és l’últim certamen del calendari català. «El tema de les carbasses és tot un món. A Catalunya el circuit el tanquem nosaltres i això fa que no sapiguem mai qui arriba i qui no, ja que per aquesta època hi ha carbasses que ja es comencen a podrir. Però els locals acostumen a arribar tots perquè les carbasses aquí van més tard», assegura Ginestà.