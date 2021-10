El proper diumenge 24 d’octubre a la tarda l’associació Deixant Empremta organitza el Dia de Veneçuela, el primer d'una sèrie d'intercanvis culturals que es duran a terme a Solsona. L’intercanvi cultural consistirà en un taller d’arepas i cachapas, plats típics de la gastronomia veneçolana. L’activitat es durà a terme a les 6 de la tarda a la Plaça del Consell Comarcal. A continuació, a les 7 de la tarda, està previst el tast del resultat del taller i un col·loqui entre els assistents i l’organitzadora.

Marian Monzón Moreno, nascuda a Veneçuela, però resident a Solsona, serà qui dirigirà l’acte. La motivació de la Marian per formar-ne part rau en la importància de ser part de la societat: “Ser part d’una comunitat forma part de la nostra essència. Tenir el recolzament d’un grup de suport en el que ens sentim a gust contribueix a desenvolupar-nos com a individus de forma integral. A causa de la situació global, hi ha més moviments demogràfics i integrar-nos al lloc un vivim és molt important”.

A més, afegeix: “Jo crec que aquest procés d’integració requereix de la participació i voluntat de les dues parts (de la persona immigrant i de la local), i una forma interessant és fer-ho a través de l’intercanvi cultural. En aquest sentit, compartir els nostres costums ajuda a entendre’ns millor, facilitant així la convivència, enriquint-nos com a persones i, per tant, afavorint el procés d’integració. És per això, que penso que en aquest cas el menjar és una forma divertida i pròxima de crear aquest espai d’intercanvi cultural”.

Les activitats seran gratuïtes però limitades en el nombre de places, en el cas del taller a 15 persones, i en el cas del tast i col·loqui a 50. Per reservar-les es pot enviar un correu a info@deixantempremta.org o a l’instagram @dempremta.

El Dia de Veneçuela és el primer acte d’una sèrie d’intercanvis culturals que ha organitzat l’entitat. Així doncs, un cop al mes, Solsona s’omplirà d’olors, colors, música, art o literatura de cultures diferents que viuen a la ciutat. L’associació, formada per solsonins i cardonins, té la intenció que paral·lelament als actes culturals organitzats a Solsona també se’n planifiquin a Cardona.

Nil Ballarà, membre del projecte aprofundeix en la importància dels intercanvis culturals: “El dia de la cultura donarà l'oportunitat tant a les persones estrangeres que viuen a Solsona de donar a conèixer la seva cultura entre els habitants locals, com als solsonins de descobrir noves costums i tradicions sobre un altre país. Serà una forma de crear vincle i fer sentir més properes les persones estrangeres a la comunitat local i viceversa”.

Els intercanvis culturals organitzats per l’associació Deixant Empremta formen part del projecte “Teixim solidaritat”, que té per objectiu final fomentar el voluntariat local al Solsonès i a Cardona. El projecte, avalat i finançat per la Unió Europea, està format per un seguit d’activitats amb la intenció de fer-ne partícip a tota la societat civil.