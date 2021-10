Solsona ja disposa d’un espai específic al cementiri per als nadons que moren durant l’embaràs o en el part, l’anomenada mort perinatal. L’Ajuntament, amb l’alcaldessa, Judit Gisbert, al capdavant, va inaugurar ahir diumenge un monument funerari que té com a doble objectiu dignificar el record d’aquests nadons i oferir a les famílies un entorn digne de dol i record. En l’acte també hi va participar un emocionat excalcalde David Rodríguez, el qual va ser impulsor de l’actuació arran d’una conversa que va tenir amb una mare que havia patit la mort del seu nadó.

El nou espai s’ha ubicat a la part sud del cementiri, en un bosc de xiprers en el qual s’ha destacat un conjunt escultòric fet per l’artista Anna Terricabras, Volianna. L’obra recrea, en una estructura circular, el firmament i la via làctia, en la qual els estels simbolitzaran cada nadó mort.

En aquest sentit, les famílies afectades per una mort perinatal podran dedicar un estel al seu fill posant-li el nom, la data i el text que desitgin a fi efecte que hi quedi de manera permanent. Aquest cel, que fa 1,80 metres de diàmetre, ha estat pintat amb pintura acrílica envernissada i inclou detalls esmaltats en una fusta tropical sobre una peanya de pedra. Completen el conjunt un vidre a la part superior que protegeix el firmament, una planxa d’acer inoxidable a sota i les vores i dos bancs de pedra al voltant des dels quals es pot observar el monument.

El conjunt ha estat fruit d’una iniciativa de les regidories dels Serveis Funeraris i Urbanisme amb la col·laboració del Servei d’Acompanyament al Dol de Solsona i l’Associació Little Stars.

El consistori de Solsona ha apuntat que l’objectiu de la creació d’aquest nou espai de memòria dins del recinte del cementiri respon a una necessitat que sovint passa desapercebuda: «Els dols gestacionals, perinatals i neonatals sovint són aombrats pel silenci i la falta de reconeixement. A fi d’acompanyar-los i, alhora, donar-los visibilitat, l’Ajuntament crea un espai al cementiri per a les famílies que han perdut un infant durant l’embaràs o en néixer».