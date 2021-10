El casament civil entre el bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, i la seva parella l’escriptora i psicòloga surienca, Sílvia Caballol, es podrà celebrar a partir del proper 29 d’octubre.

Tot i que el termini de l’edicte publicat a Súria s’acaba avui, el de Solsona va ser publicat més tard i no es retirarà fins el divendres 29 d’octubre, tal com hi ha apuntat al document. A partir d’aquell dia, si ningú manifesta cap impediment legal pel matrimoni, la parella haurà de presentar els documents personals necessaris i el següent pas serà buscar una data per celebrar la cerimònia del matrimoni civil.

El casament només es podria celebrar entre setmana, tal com van explicar fonts del jutjat de pau de Súria a Regió7.