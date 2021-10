L’Ajuntament de Solsona ha obert el termini per acollir-se a la nova línia de subvencions per mobilitzar el parc privat d’habitatges buits del municipi, que és de 1.000 euros per pis. Hi ha temps fins al dia 10 de novembre per presentar la sol·licitud. Aquests dies els propietaris dels 463 habitatges buits que l’Ajuntament té censats rebran una carta informant-los d’aquesta nova línia d’ajuts.

Tal com va aprovar el ple el 30 de setembre, el consistori vol incentivar l’aportació d’habitatges a la borsa municipal per fomentar el lloguer a preus assequibles. Per això es destina una partida 50.000 euros a la convocatòria d’aquesta nova línia d’ajuts per a aquest exercici.

El contracte d’arrendament signat a través de la Borsa d’habitatge social, una vegada s’hagi fet una visita per part dels Serveis Tècnics municipals, ha de tenir una vigència mínima de cinc anys, en cas que sigui propietat d’una persona física, o de set per a persones jurídiques.

En el ple en què es va donar llum verda a aquestes subvencions es va posar de manifest l’alineació política de tots els grups municipals excepte el PSC. El regidor d’habitatge, Ramon Xandri, va deixar clar que aquesta línia, igual que les dues més que entraran en vigor l’any que ve per reactivar l’habitatge de lloguer a Solsona, «porta el segell d’ERC, Junts per Solsona i Aps-CUP, ja que les bases recullen aportacions de totes les formacions». El regidor socialista, Mohamend El Mamoun, per contra, considera que «subvencionar la rehabilitació d’habitatges només beneficia els propietaris».